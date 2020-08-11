Ученые рассказали, когда в Арктике растает весь лед 

Через 15 лет лед в Арктике может полностью исчезнуть. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

«Сама возможность того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», — рассказала один из авторов работы, палеоклиматолог из Британской антарктической службы Луиза Сайм. Если рост температур на планете не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса, то облик Земли радикально изменится, пишет ТАСС.

Глобальное потепление может привести к тому, что уровень мирового океана в следующие сто лет поднимется на несколько метров. Ученые не исключают, что ситуация, произошедшая более 100 тысяч лет назад, когда повышение температуры воздуха всего на два градуса привело к таянию антарктических льдов, может повториться.