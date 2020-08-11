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Ученые рассказали, когда в Арктике растает весь лед 

Ura.Ru 59 минут назад
Ученые рассказали, когда в Арктике растает весь лед
Фото: РИА Новости
Через 15 лет лед в Арктике может полностью исчезнуть. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

«Сама возможность того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», — рассказала один из авторов работы, палеоклиматолог из Британской антарктической службы Луиза Сайм. Если рост температур на планете не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса, то облик Земли радикально изменится, пишет ТАСС.

Глобальное потепление может привести к тому, что уровень мирового океана в следующие сто лет поднимется на несколько метров. Ученые не исключают, что ситуация, произошедшая более 100 тысяч лет назад, когда повышение температуры воздуха всего на два градуса привело к таянию антарктических льдов, может повториться.
Рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением. Как сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в экваториальных районах климат не слишком меняется, но на северных широтах, изменения существенны, передает агентство Nation News.
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Наука и техника , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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