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Переносчиков нового смертельного вируса нашли в России 

Lenta.ru 35 минут назад
Переносчиков нового смертельного вируса нашли в РФ
Фото: РИА Новости
Клещи, переносящие новый смертельный вирус SFTS, о вспышке которого сообщили в Китае, обитают в России. Об этом «Известиям» рассказал вирусолог Михаил Щелканов.
По его словам, иксодовых клещей Haemaphysalis longicornis можно обнаружить только на Дальнем Востоке. Так, лаборатории Щелканова удалось выяснить, что ареал обитания этим паукообразных доходит как минимум до предгорья Сихотэ-Алиня — вулканического поля на территории Хабаровского и Приморского краев.

«Вирус в них мы не нашли. Может, потому что недостаточно искали. Чтобы точно в этом убедиться, нужны более широкие полевые исследования, чем те, которые моя лаборатория имеет возможность сейчас проводить по этой тематике», — отметил ученый.

В то же врем этот патоген специалисты выявили у диких кабанов. В связи с этим география его распространения ращиряется в соответствии с путями миграции животных.
О вспышке нового типа вируса SFTS в Китае сообщалось 8 августа. От него уже умерли как минимум семь человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.
Впервые SFTS был обнаружен еще в 2009 году в Китае. Симптомами вируса являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР— и ИФА-тестов.
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Наука и техника , Наука , газета "Известия" , Китай
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