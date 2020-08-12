Космонавты с МКС поздравили военных летчиков

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Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на МКС, поздравили представителей Военно-воздушных сил с профессиональным праздником.

"Друзья, вместе с моим коллегой Анатолием Иванишиным поздравляем с борта Международной космической станции с Днем Военно-воздушных сил России! Сегодня ВВС являются важнейшей составной частью Вооруженных сил России и кузницей большей части кадров для космоса", — написал на своей странице в Twitter Вагнер.

Космонавты пожелали всем причастным к празднику здоровья, благополучия, чистого неба и новых высот летного мастерства. "Пусть благодаря вашему труду небо над Родиной всегда будет мирным", — отметил Вагнер.

Также к посту в Twitter прикреплено изображение модели истребителя Су-27, сфотографированного на фоне Земли.