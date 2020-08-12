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Космонавты с МКС поздравили военных летчиков с Днем ВВС 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Космонавты с МКС поздравили военных летчиков
Фото: Роскосмос
Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на МКС, поздравили представителей Военно-воздушных сил с профессиональным праздником.

"Друзья, вместе с моим коллегой Анатолием Иванишиным поздравляем с борта Международной космической станции с Днем Военно-воздушных сил России! Сегодня ВВС являются важнейшей составной частью Вооруженных сил России и кузницей большей части кадров для космоса", — написал на своей странице в Twitter Вагнер.

Космонавты пожелали всем причастным к празднику здоровья, благополучия, чистого неба и новых высот летного мастерства. "Пусть благодаря вашему труду небо над Родиной всегда будет мирным", — отметил Вагнер.
Также к посту в Twitter прикреплено изображение модели истребителя Су-27, сфотографированного на фоне Земли.
Все первые космонавты, в том числе первый человек в космосе Юрий Гагарин, отбирались из военных летчиков. Из нынешних членов отряда космонавтов до зачисления в его состав в ВВС служили Иванишин, Александр Скворцов, Антон Шкаплеров, Александр Мисуркин, Алексей Овчинин, Сергей Прокопьев и другие.
Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу — Воздухоплавательной части Генерального штаба. 1 августа 2015 года были сформированы Воздушно-космические силы РФ, которые объединили Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны. С сентября того же года ВКС начали оказывать помощь в борьбе с террористами в Сирии по просьбе правительства этой страны.
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Комментарии
Наука и техника , Армия , Войска , Юрий Гагарин , Анатолий Иванишин , Антон Шкаплеров , Александр Мисуркин , Александр Скворцов , Сергей Прокопьев , Алексей Овчинин , Министерство обороны , Генштаб
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