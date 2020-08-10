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Дуров: инструменты против цензуры подключены для обеспечения работы Telegram в Белоруссии 

ТАСС и ещё 5 36 минут назад
Дуров сделал заявление по ситуации в Белоруссии
Фото: Reuters
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник сообщил об активации инструментов против цензуры, которые позволят Telegram оставаться активным в Белоруссии.

"Мы включили инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался активным для большинства пользователей в этой стране. Но подключение по-прежнему нестабильно, так как интернет время от времени полностью отключается по всей стране", — написал он на своей странице в "Твиттере".

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В понедельник руководство американской компании Twitter сообщило о попытках блокировки работы одноименной социальной сети на территории Белоруссии. Ранее сообщалось о перебоях со связью, в работе интернета, в том числе мобильного, в ряде городов страны. Не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Перебои отмечались также в работе сайтов белорусских средств массовой информации. Массовые проблемы с мобильным интернетом наблюдались в Белоруссии также в день выборов, в воскресенье. В субботу вечером Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты зафиксировал волну DDoS-атак на государственные интернет-ресурсы страны.
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Комментарии 4
Наука и техника , Интернет , Политика , Павел Дуров
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