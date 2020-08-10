Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте» восстанавливает работу своих сервисов после сбоя 

Прайм и ещё 6 1 час назад
«ВКонтакте» восстанавливает работу после сбоя
Фото: ТАСС
Социальная сеть "ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник пользователи соцсети сообщили о неполадках в работе, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 19.45 мск. По данным Downdetector, 65% пользователей соцсети жаловались на проблемы с доставкой сообщений, жалобы 33% связаны с загрузкой сайта. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов РФ.

"У части пользователей Android могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов приложения "ВКонтакте", но мы восстанавливаем работу", — прокомментировали в пресс-службе.

Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Прайм: последние новости
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью Huawei остается без процессоров Kirin из-за санкций США Huawei остается без процессоров Kirin из-за санкций США WhatsApp запустил функцию проверки фейковых сообщений WhatsApp запустил функцию проверки фейковых сообщений
Наука и техника , Интернет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Понарошку развелась
Понарошку развелась
КГБ сообщил о покушении на Тихановскую
КГБ сообщил о покушении на Тихановскую
Трамп сбежал с пресс-конференции из-за неудобного вопроса
Трамп сбежал с пресс-конференции из-за неудобного вопроса
Минск задействовал войска для разгона протестующих
Минск задействовал войска для разгона протестующих
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение