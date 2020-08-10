Названа вероятная причина смерти миллионов людей

Учёные из Национального бюро экономических исследований пришли к выводу, что в будущем причиной смерти миллионов людей на планете может стать аномальная жара.

По мнению исследователи, аномальная жара всё чаще будет возникать в результате глобального потепления, спровоцированного выбросами парниковых газов.

Эксперты подсчитали число погибших в прошлые годы от тепловых волн и предсказали их количество при прогнозируемых температурах в будущем. Выяснилось, что если темпы выбросов парниковых газов останутся на прежнем уровне, то от жары будут погибать каждые 73 человека из 100 тысяч. При этом в жарких местах это число может достигнуть 200 на каждые 100 тысяч.

Как пишет Lenta.ru, человек может погибнуть не только от теплового удара, но и от вызванного жарой сердечного приступа. Чаще умирают люди пожилого возраста и те, кто страдает от хронических болезней.