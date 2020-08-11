Палеонтологи решили загадку странной рептилии

Чудовище-рептилия с шеей как у жирафа и ноздрями как у крокодила десятилетиями не давала покоя ученым. Наконец палеонтологи раскрыли тайну животного, о чем сообщили в журнале Current Biology.

Существо, названное танистрофей (Tanystropheus), могло быть крестным отцом легендарного лох-несского чудовища в Шотландии : у него была похожая среда обитания. Как показало исследование Цюрихского университета (UZH, Швейцария ), танистрофей жил в воде около 242 млн лет назад.

С помощью компьютерной томографии международная команда палеонтологов по косточкам собрала "модель" чудовища из обнаруженных фрагментов.

Им удалось реконструировать череп в трех измерениях, и воссозданный "портрет" озадачил. Ноздри танистрофея располагались на верхней части морды, как у современных крокодилов. Зубы были длинными и изогнутыми, что делало их идеальными охотниками для ловли скользкой добычи, такой как рыба и кальмары. Однако, судя по конечностям и хвосту, Tanystropheus не был хорошим пловцом.

Рептилия длиной почти шесть метров, "вероятно, медленно плыла в мутной воде, тайно приближаясь к своей добыче", — говорит палеонтолог из UZH Стефан Шпикман. — Маленькая голова и очень длинная шея помогали ей оставаться незамеченной как можно дольше". Шея танистрофея была в три раза длиннее туловища. Долгое время палеонтологи ломали голову, где жило это животное — на суше или в воде. Останки, найденные больше ста лет назад на 1000-метровой горе Монте-Сан-Джорджио (граница Швейцарии и Италии), подсказки не давали. И вот, наконец, ответ найден.

Ученые также скорректировали предположение, что найденные окаменелости танистрофея принадлежали молодым и взрослым особям близкородственного вида.

Это они обнаружили по годовым кольцам на костях мелких животных (принцип — как у деревьев). И эти кольца указывают на то, что небольшие рептилии были взрослыми особями. По словам Шпикмана, эти два вида танистрофеев не конкурировали между собой: мелкие рептилии, вероятно, питались моллюсками, такими как крабы, в то время как более крупные охотились на большую рыбу и осьминогов.