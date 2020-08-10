Планетологи узнали границы внутренних слоев Марса 

Изучение недр Марса затрудняется тем, что на планете нет развитой тектоники плит как на Земле. Однако в новом исследовании ученым все же удалось, обнаружить границы трех геологических слоев.

«Отсутствие тектоники плит на Марсе позволяет планете «сохранить» свою раннюю историю», — говорится в заявлении авторов работы. «Оценка глубины сейсмических границ Марса может дать лучшее понимание его прошлого, а также формирования и эволюции планет земной группы в целом».

Данные были собраны с помощью аппарата NASA InSight, который использует сейсмограф SEIS для измерения вибраций, приходящих из глубин Марса. Ученые Алан Левандер и Сичжуан Денг из Университета Райса проанализировали сейсмические данные, собранных SEIS в промежуток между февралем и апрелем 2019 года. Для того, чтобы понять и обработать сигналы аппарата, а также получить получить данные о неоднородности на разных глубинах, исследователи использовали метод автокорреляции фонового шума.

Группа ученых обнаружила три границы во внутренней структуре Марса: разрыв между корой и мантией, расположенный в 35 километрах под поверхностью; переход на глубине 1110 — 1170 километров от мантии в область, где оливин «превращается» в вадслеит; границу между мантией и ядром, которая находится между 1520 — 2000 километрах под землей. Так как средний радиус Красной планеты равен 3390 километрам, предположительно радиуса ядра составляет 1790 — 1870 километров.

Эта информация проливает свет не только на настоящее планеты, но и на то, как Марс развивался со временем.