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Рогозин допустил существование внеземной жизни 

Алиса Селезнёва и ещё 5 8 минут назад
Рогозин сделал заявление о внеземной жизни
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что внеземная жизнь существует, и экспедиция на Марс может ее обнаружить. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Мир24».
По словам главы Роскосмоса, он говорит не о жизни в виде «каких-то марсиан», а в первую очередь о микробах.

«Вполне вероятно, если когда-то какие-то признаки жизни были на планетах Солнечной системы, то в случае, если бы их можно было бы найти, их можно было бы даже оживить. Поэтому я ничего не исключаю», — пояснил Рогозин.

Он также назвал одной из задач человечества в дальнем космосе найти ответ на вопрос — есть ли жизнь вне Земли.

«Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она — бесконечна, по большому счету. Поэтому в этой бесконечности можно допустить повторение тех условий, которые были созданы на нашей планете», — пояснил глава Роскосмоса.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые предположили, что признаки марсианской жизни могут скрываться в пещере на склоне Горы Павлина, так как условия внутри расщелины отличаются от тех, что существуют на поверхности планеты.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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