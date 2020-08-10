Рогозин сделал заявление о внеземной жизни

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что внеземная жизнь существует, и экспедиция на Марс может ее обнаружить. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Мир24».

По словам главы Роскосмоса, он говорит не о жизни в виде «каких-то марсиан», а в первую очередь о микробах.

«Вполне вероятно, если когда-то какие-то признаки жизни были на планетах Солнечной системы, то в случае, если бы их можно было бы найти, их можно было бы даже оживить. Поэтому я ничего не исключаю», — пояснил Рогозин.

Он также назвал одной из задач человечества в дальнем космосе найти ответ на вопрос — есть ли жизнь вне Земли.

«Я уверен, что она должна существовать. Вселенная, она — бесконечна, по большому счету. Поэтому в этой бесконечности можно допустить повторение тех условий, которые были созданы на нашей планете», — пояснил глава Роскосмоса.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые предположили, что признаки марсианской жизни могут скрываться в пещере на склоне Горы Павлина, так как условия внутри расщелины отличаются от тех, что существуют на поверхности планеты.