Дизайнеры показали концепт самолёта будущего 

Британские специалисты представили свой взгляд на авиатранспорт постпандемийной эпохи.

Специалисты британского дизайн-бюро PriestmanGoode представили концепт салона пассажирского самолёта будущего, который, по мнению авторов проекта, может появиться для защиты людей во время авиаперелётов после периода пандемии коронавируса. Новая разработка должна повысить безопасность людей и снизить вероятность распространения инфекции.

Дизайнеры предлагают помимо переименования эконом-класса в Pure Skies Zones и бизнес-класса в Pure Skies Rooms поменять также и компоновку салона. В Pure Skies Zones предложено помимо стандартной компоновки создать отдельные зоны для пассажиров, путешествующих в одиночку или небольшими группами.

Особенностью самолётов по версии PriestmanGoode должно стать использование материалов, создающих, во-первых, атмосферу уюта и спокойствия, во-вторых, легко подвергающихся обеззараживающей обработке. Дизайнеры предлагают отказаться от кармашков в спинках передних сидений — вместо них планируется использовать крепления для сумок. Каждый складной столик будет оснащаться беспроводной зарядкой для гаджетов и встроенным ультрафиолетовым обеззараживателем. Сиденья предложено обшивать особой тканью, которая позволит во время посадки пассажиров отображать информацию.

В зоне Pure Skies Rooms для каждого пассажира дизайнеры намерены организовать изолированные пространства, отделённые шторами на всю высоту салона. В распоряжении обитателей этого мини-лаунжа окажется личный гардероб, отдельные багажные полки и собственная мультимедийная система с большим дисплеем, на который можно выводить информацию с гаджетов.