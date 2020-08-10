У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов» 

На спутниковой карте Google обнаружили «122-метровый корабль», находящийся в 160 километрах от берегов Антарктиды. Как сообщает Daily Mail, пользователи сети решили, что это секретный корабль нацистов.

Анонимный пользователь изучал карту Антарктиды и заметил гигантскую ледяную глыбу, похожую очертаниями на круизный лайнер. О своей находке он рассказал в ролике, размещенном на платформе YouTube. «Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды», — отметил он.

Видео с «ледяным кораблем» стало вирусным, собрав десятки тысяч просмотров. Комментаторы начали рассуждать, кому могло принадлежать судно. Несколько пользователей утверждали, что нацисты построили на Антарктиде секретную военную базу, а корабль остался после Второй мировой войны.

«Помнишь, я уже говорил тебе, что у Гитлера была подземная база в Антарктиде, имеющая дело с внеземными существами», — писал другой пользователь под ником Galaxy Malachi.

Некоторых комментаторов изображение со спутниковой карты натолкнуло на мысли о древних цивилизациях. «Мы должны уделить этому континенту больше внимания. Он не всегда был покрыт льдом», — утверждал Stable Stoic. Другие комментаторы не стали выдвигать теории и просто восхитились необычной находкой: «Ого, находящийся там корабль — это нечто удивительное!»

Ранее пара из Великобритании обнаружила на пляже обломки истребителя Королевских военно-воздушных сил времен Второй мировой войны. Выяснилось, что найденный самолет — двухместный тяжелый истребитель Beaufighter TF X — потерпел крушение 76 лет назад.