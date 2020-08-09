Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
НАСА избавится от «оскорбительных» названий в космосе
Фото: Reuters
НАСА сообщило о планах переименовать некоторые космические объекты, названия которых посчитало оскорбительными.
В частности, «туманность Эскимос» решили называть «по каталогу» NGC 2392, поскольку «эскимос», по мнению НАТО, является колониальным термином, передает РЕН ТВ.
NGC 4567 и NGC 4568 решили перестать называть «галактиками сиамских близнецов», поскольку исторически Сиам — королевство, существовавшее на территории современного Таиланда.
Напомним, американская компания Dreyer's заявила, что откажется от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».
Датская компания Hansens Is, которая производит мороженое, также заявила о намерении отказаться от слова «эскимо»,.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Китае зафиксировали вирус, способный убить человека В Китае зафиксировали вирус, способный убить человека Маск сообщил о разработке мозговых чипов Маск сообщил о разработке мозговых чипов Минпромторг поделился планами внедрения 6G Минпромторг поделился планами внедрения 6G
Наука и техника , NASA , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cамолет потерял высоту и подал экстренный сигнал
Cамолет потерял высоту и подал экстренный сигнал
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Момент взрыва в Бейруте попал на видео
Федеральные политики признались, где проведут отпуск
Федеральные политики признались, где проведут отпуск
Москвичи выбрали форматы экскурсий для акции «День гида»
Москвичи выбрали форматы экскурсий для акции «День гида»
Видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Лукашенко заговорил о гражданской войне
04:35
Лукашенко заговорил о гражданской войне
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение