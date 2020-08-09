NASA намерена изменить «вредные» названия планет 

США ( Национальное космическое агентство NASA ) намерена изменить "вредные и дискриминационные" названия планет, оскорбляющих национальные меньшинства. В частности, будет дано новое имя туманности "Эскимос", сообщается в пресс-релизе агентства, которое "широко рассматривается как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным народам арктических регионов".

Космическое агентство дало понять, что присоединяется к движению за социальную справедливость, изменяя неофициальные и потенциально вызывающие споры названия, используемые научным сообществом для удаленных космических объектов и систем, таких как планеты, галактики и туманности. Одним из шагов, который "немедленно" намерена предпринять NASA, станет отказ от ссылок на планетарную туманность NGC 2392, известную как "туманность Эскимос", умирающую звезду, похожую на Солнце, с которой сдуваются внешние слои.

Агентство также хочет поменять названия пары спиральных галактик, NGC 4567 и NGC 4568, находящимся в созвездии Девы и называемым "Галактика сиамских близнецов". Эта галактика была названа так Фредериком Виллемом Гершелем, британским астрономом и композитором немецкого происхождения, жившим два с лишним столетия назад. Космический объект по прозвищу "Туманность Конская Голова", сохранит свое название, уточнили в NASA.