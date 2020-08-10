Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России изобрели новый способ зарядки гаджетов 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
В России изобрели новый способ зарядки гаджетов
Фото: iStock
Ученые НИТУ "МИСиС" анонсировали проект "InPower". Это новое поколение солнечных батарей, которые работают при рассеянном свете. Такой элемент можно будет наклеить на чехол смартфона, как стикер, полностью отказавшись от проводной зарядки. Об этом сообщает пресс-служба университета
Новый тип солнечных батарей отличается тем, что способен заряжать гаджет даже от света офисной лампы. Вместо кремния используются перовскиты — их коэффициент поглощения в 2 раза выше, чем у аналогов, представленных на рынке. "Для питания Wi-Fi транслятора будет нужно всего лишь 5 см2 перовскитных солнечных элементов, а для Bluetooth-передачи — 12 см2 при тусклом офисном освещении. Кроме того, технология позволяет печатать солнечные батареи на принтерах без дорогих производственных процессов и снизить стоимость по сравнению с аналогами на 50%", — говорит руководитель разработки, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ "МИСиС" Данила Саранин.
Пока ученые полностью разработали модульный ряд батарей на стекле и пластиках, следующий этап — это сертифицирование и выход на пилотные проекты. Команда планирует создать такой продукт, который позволил бы полностью отказаться от проводов и розеток при зарядке гаджетов.
Однако эксперт скептически относится к данной разработке. "Как минимум этот солнечный модуль нужно подключать к смартфону проводами, потому что беспроводная зарядка гарантирует большие потери, — объясняет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.net. — Чехлы с солнечными батареями не являются чем-то удивительным. Повышение эффективности вдвое это хорошо, но на питание мощного смартфона в активном режиме такого аккумулятора не хватит".
По словам специалиста, еще одним минусом такого способа зарядки гаджетов является то, что заряжаться устройство будет только при дневном свете или свете лампы. "Пользователям придется спать со светом, если они захотят зарядить смартфон ночью, — резюмирует Трофимов. — Пока данная разработка смотрится не более чем "игрушкой" и ее нельзя использовать как основной источник питания. По законам физики площади довольно емкого смартфона не хватит, даже если научиться перерабатывать 100% попадающего на него света".
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Российская Газета: последние новости
В Крыму в древнем городе нашли уникальный византийский медальон В Крыму в древнем городе нашли уникальный византийский медальон В Томской области в режиме телемоста прошел Цифровой день В Томской области в режиме телемоста прошел Цифровой день Российские ученые создали "пожирающий" нефтепродукты сорбент Российские ученые создали "пожирающий" нефтепродукты сорбент
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
01:27
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
«Сами бросались на автозак»
00:21
«Сами бросались на автозак»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение