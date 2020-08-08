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Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в многоэтажках 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
Сбербанк тестирует систему обнаружения людей
Фото: РИА Новости
Сбербанк тестирует в одном из своих офисов разработанную им систему обнаружения людей в местах их массового скопления или больших многоэтажных зданиях с использованием технологии дополненной реальности (AR), планирует запустить ее в промышленную эксплуатацию в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Банк, согласно данным Роспатента, разработал техническое решение, которое позволяет с повышенной точностью искать людей в местах массового скопления людей или больших многоэтажных зданий, в которых они не должны находиться. После обнаружения система предлагает самый быстрый маршрут до местонахождения "непрошенного гостя". В системе применяются средства дополненной реальности и 3D-моделирования, программу можно использовать в специальных AR-очках со встроенной камерой.
Данная разработка уже пилотируется — впервые она была протестирована в головном офисе Сбербанка, рассказали в кредитной организации.

"В настоящее время проводится несколько пилотных проектов в офисе, расположенном по адресу Кутузовский проспект, 32. Внедрение разработки в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 году", — сказали в пресс-службе.

При этом банк пока не решил, будет ли выводить систему на рынок.

"Решение о формировании продукта для вывода на рынок будет принято только после накопления достаточных данных по полезной эксплуатации", — пояснили в Сбербанке.

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Наука и техника , Технологии , Сбербанк России , РИА Новости
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