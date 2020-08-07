Сотни бутылок нашли на старинном судне в Петербурге 

Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) нашли сотни бутылок на затонувшем судне XVIII века, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РГО.

Судно было случайно обнаружено на дне Финского залива моряками Балтийского флота в 2018 году. Оно лежало на глубине 50 метров недалеко от острова Мощный. По мнению экспертов, это грузовое парусное судно — голландский тьялк.

Водолазы приступили к детальному исследованию объекта в августе 2020 года. На борту нашли сотни стеклянных бутылок.

«На борту судна водолазами был обнаружен интересный груз — сотни стеклянных бутылок: узких и широких, фабричного производства и ручной работы. Стекольная промышленность XVIII столетия представлена на корабле во всем своем многообразии», — говорится в сообщении.

Предположительно, корабль вез алкогольную продукцию в Санкт-Петербург. Содержимое бутылок не сохранилось, сейчас в них находится «протухшая субстанция». У части бутылок имеется маркировка, свидетельствующая о том, что в них был джин. Исследователи ЦПИ РГО также сообщают, что содержимое некоторых бутылок пахнет хвоей и эвкалиптом.

Уникальные стеклянные бутылки XVIII века планируется передать в Государственный Эрмитаж

Как писал «Рамблер», при взрыве в Бейруте затонул пришвартованный в порту круизный лайнер Orient Queen. Корабль был построен в 1989 году. Его длина составляла 120 метров, ширина — 16 метров. Водоизмещение — более 7,4 тысячи тонн.

Недавно он вернулся из путешествия и был пришвартован в 400 метрах от склада с аммиачной селитрой, которая взорвалась в порту ливанской столицы.