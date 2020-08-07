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Названа главная опасность изменения климата 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Названа главная опасность изменения климата
Фото: pixabay.com
Данная проблема может повлечь за собой глобальную нехватку продовольствия и неспособность прокормить людей.
Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО эколог Наталья Рязанова назвала главную опасность изменения климата.
По ее мнению, из-за таких перемен может снизиться урожайность, и, соответственно, производство продуктов питания. Данная проблема может повлечь за собой глобальную нехватку продовольствия и неспособность прокормить людей.
Также из-за вызываемых переменами антициклонов может снизиться проветривание территорий, образоваться «застойная» погода.

«Это всегда очень плохо, потому что смена воздушных масс дает возможность, в том числе, очистке воздуха. Если устанавливаются жаркие аномальные температуры, то это тоже влияет на здоровье людей», — отметила Рязанова в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, сильные изменения климата отразятся и на организме человека, который может не успеть перестроиться. Таким образом, изменение климата несет и прямую угрозу здоровью людей.
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Наука и техника , Наталья Рязанова , МГИМО , ИА Sputnik
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