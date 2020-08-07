Названа главная опасность изменения климата 

Данная проблема может повлечь за собой глобальную нехватку продовольствия и неспособность прокормить людей.

Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО эколог Наталья Рязанова назвала главную опасность изменения климата.

По ее мнению, из-за таких перемен может снизиться урожайность, и, соответственно, производство продуктов питания. Данная проблема может повлечь за собой глобальную нехватку продовольствия и неспособность прокормить людей.

Также из-за вызываемых переменами антициклонов может снизиться проветривание территорий, образоваться «застойная» погода.

«Это всегда очень плохо, потому что смена воздушных масс дает возможность, в том числе, очистке воздуха. Если устанавливаются жаркие аномальные температуры, то это тоже влияет на здоровье людей», — отметила Рязанова в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, сильные изменения климата отразятся и на организме человека, который может не успеть перестроиться. Таким образом, изменение климата несет и прямую угрозу здоровью людей.