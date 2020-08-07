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Химик назвал причину взрыва в Бейруте 

Артём Кульша 23 минуты назад
Причиной взрыва аммиачной селитры в Бейруте мог стать ее сильный нагрев, некий детонатор или дополнительная взрывчатка или детонация пыли муки. Об этом химик Алексей Бобровский заявил «Миру 24».
4 августа, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута во время сварочных работ произошло возгорание и взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 149 человек, пострадали пять тысячи человек.
Сегодня Бобровский, главный научный сотрудник химического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, высказал мнение, что причиной взрыва селитры мог стать ее сильный нагрев в результате пожара или некий детонатор или дополнительная взрывчатка.
Также он допустил, что причиной взрыва селитры могла стать детонация пыли муки, аналога боеприпасов объемного взрыва, из-за ничтожного электростатического разряда.

«Когда распыляется нечто в воздухе, это поджигается, наблюдается детонация (пыли муки. — Прим. ред.). Возможна ситуация, когда пыль муки могла сама сдетонировать и вызвать детонацию селитры», — объяснил химик.

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Наука и техника , Видео , В мире , Алексей Бобровский , МГУ , Бейрут
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