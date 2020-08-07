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Рогозин бросил вызов Илону Маску 

РИА Новости и ещё 1 14 минут назад
Рогозин бросил вызов Илону Маску
Фото: © AP Photo / Ringo HW Chiu
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал не преувеличивать роль успешного завершения первого тестового пилотируемого полета космического корабля SpaceX Crew Dragon, предложив американским коллегам попробовать повторить рекорды российских кораблей по быстроте полета на МКС.

"То, что появился Crew Dragon, и то, что он прошел испытания, если отбросить всю пропагандистскую американскую шелуху, что они лидеры в мире… С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали. Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летаем. Я не думаю, что Crew Dragon способен за три часа до МКС долететь", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

По его словам, Crew Dragon от SpaceX и будущий Starliner от Boeing являются более просторными и комфортными, но всего лишь аналогами российского "Союза МС".

"Это шаг вперед, но надо ли нам создавать такой корабль? Нет, конечно. Нам такой корабль не нужен", — сказал глава "Роскосмоса".

Ранее российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд времени полета к МКС. Время в пути заняло 3 часа 18 минут 31 секунду. После этого Рогозин поручил осенью провести по сверхбыстрой схеме полет пилотируемого корабля "Союз МС".
Созданный компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon стартовал в первый испытательный пилотируемый полет в конце мая. Он доставил на МКС астронавтов НАСА Дага Херли и Боба Бенкена. Они провели на орбите два месяца и вернулись на Землю 2 августа.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Boeing , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости
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