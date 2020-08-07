Роскосмос разработает новый аналог советского «Бурана» 

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В ближайшее время новый корабль не планируется вводить в эксплуатацию вместо судна «Союз МС».

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» начнут работу над новыми вариантами многоразового пилотируемого космического корабля, конструируемого на основе созданного в СССР «Бурана». Соответствующее поручение было дано гендиректором компании Дмитрием Рогозиным

«Нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации», — цитируют его РИА Новости.

Рогозин объяснил, что у нового космического судна «по типу» советского «Бурана» должна быть проработана возможность посадки на взлетно-посадочные полосы.

Глава Роскосмоса также указал, что данный проект планируется реализовывать не в ближайшие сроки и использующийся сейчас «Союз МС» пока останется на службе, хотя и будет проходить модернизацию.