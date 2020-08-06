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Глобальная чистка: в Google ополчились против России 

Вероника Полынина 35 минут назад
Глобальная чистка: в Google ополчились против России
Фото: Reuters
Компания Google в период с апреля по июнь 2020 года заблокировала более двух с половиной тысяч Youtube-каналов, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом говорится в блоге компании, передает РИА «Новости».
В отчете говорится, что с апреля по июнь было заблокировано 2596 каналов, связанных с Китаем. В большей части из них содержался спам и неполитический контент, однако были и каналы с политической повесткой. В них, в частности, содержались материалы о борьбе с COVID-19 в США и протестах против расовой дискриминации.
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В тот же период Google заблокировал 90 Youtube-каналов, связанных с Россией. Согласно сообщению компании, в части из них содержалась информация на русском и английском о ЕС, Литве, Украине и США. Другие каналы размещали материалы на русском, немецком и фарси о России и Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах.
Кроме того, были заблокированы 20 каналов, связанных с Ираном.
Как сообщал «Рамблер», ранее компания Twitter объявила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты представителей постоянных членов Совбеза ООН, в том числе чиновников и дипломатов. Сегодня специальная маркировка появилась в аккаунтах российских СМИ и политиков.
Так, страницы президента, правительства, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева помечены как «Правительственная учетная запись, Россия». На страницах РИА «Новости», «Вести» и «Вести FM», RT, личной странице Маргариты Симоньян появилась маркировка «Государственное издание, Россия».
При этом Twitter отметил, что не будет маркировать финансируемые государством СМИ с независимой редакционной политикой.
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Наука и техника , Дмитрий Медведев , Маргарита Симоньян , ЕС , Совбез ООН , Google , РИА Новости , Вести ФМ , Китай
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