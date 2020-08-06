Глобальная чистка: в Google ополчились против России 

Компания Google в период с апреля по июнь 2020 года заблокировала более двух с половиной тысяч Youtube-каналов, связанных с Китаем РФ , в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом говорится в блоге компании, передает РИА «Новости».

В отчете говорится, что с апреля по июнь было заблокировано 2596 каналов, связанных с Китаем. В большей части из них содержался спам и неполитический контент, однако были и каналы с политической повесткой. В них, в частности, содержались материалы о борьбе с COVID-19 в США и протестах против расовой дискриминации.

В тот же период Google заблокировал 90 Youtube-каналов, связанных с Россией. Согласно сообщению компании, в части из них содержалась информация на русском и английском о ЕС , Литве, Украине и США. Другие каналы размещали материалы на русском, немецком и фарси о России и Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах.

Кроме того, были заблокированы 20 каналов, связанных с Ираном.

Как сообщал «Рамблер», ранее компания Twitter объявила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты представителей постоянных членов Совбеза ООН , в том числе чиновников и дипломатов. Сегодня специальная маркировка появилась в аккаунтах российских СМИ и политиков.

Так, страницы президента, правительства, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева помечены как «Правительственная учетная запись, Россия». На страницах РИА «Новости», «Вести» и «Вести FM», RT, личной странице Маргариты Симоньян появилась маркировка «Государственное издание, Россия».

При этом Twitter отметил, что не будет маркировать финансируемые государством СМИ с независимой редакционной политикой.