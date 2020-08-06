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Климатический кризис угрожает рыболовству в тропиках 

+1 2 часа назад
Климатический кризис угрожает рыболовству в тропиках
Фото: iStock
Около 50% рыбы отлавливается именно в тропических регионах. Ожидаемые потери популяций рыб на 10-40% могут серьезно повредить экономике Африки, Океании и других частей планеты.
Эксперты в канадском Университете Британской Колумбии считают, что климатический кризис нанесет значительный вред популяциям рыб в тропических регионах. В итоге в экономике может возникнуть продовольственный кризис, который распространится по многим регионам мира.
Авторы исследования отмечают, что морепродукты — самая крупная сфера международной продовольственной торговли и больше 50% мирового рыболовства происходит в тропических водах. Общая стоимость ежегодного улова в тропиках оценивается в 96 млрд Однако именно эти регионы могут сильнее всего пострадать от изменения климата, нагревающего мировой океан. Ученые подчеркивают, что от вымирания или миграции рыб в тропическом климатическом поясе может пострадать экономика разных регионов, зависящих от экспорта морепродуктов.
Plus-one.ru рассказывал, что климатический кризис угрожает существованию 60% рыб на Земле и уже вынуждает некоторые виды морских обитателей покидать привычные зоны обитания вблизи экватора и мигрировать в сторону полюсов. Потепление воды ведет также к росту кислотности, из-за чего к концу века могут исчезнуть почти все коралловые рифы.
Канадские ученые считают, что Соломоновы острова, Палау, острова Кука и другие районы Тихого океана могут потерять 10-40% улова к середине века. Экономика стран Океании во многом зависит от рыболовства, и подобная динамика может серьезно повредить региону, уже страдающему от повышения уровня воды. Улов у африканских берегов может сократиться на 20% к 2050 году, что сократит количество рабочих мест в местном рыболовстве на 50%.
Эксперты призывают мировое сообщество подготовиться к грядущей потере улова и рабочих мест. Поскольку от экономики тропиков зависят и другие регионы, следует оказать особую поддержку таким регионам и усилить общую борьбу с выбросами парниковых газов, заключают авторы работы.
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Наука и техника , Колумбия
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