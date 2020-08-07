Ученые: наши кости состоят из остатков взорвавшихся звезд 

Согласно новому исследованию, половина кальция в нашей Вселенной поступает от взрывов сверхновых. Это означает, что материал, из которого состоят наши зубы и кости, по сути, является остатками мертвых звезд, взорвавшихся давным-давно.

«Этих событий настолько мало, что мы никогда не знали, что привело к появлению подобной сверхновой», — сказала Винн Якобсон-Галан, аспирант Северо-Запада и ведущий автор нового исследования, опубликованного в Astrophysical Journal на этой неделе.

«Наблюдая за тем, что происходило со сверхновой в последний месяц, прежде чем она достигла своего бурного конца, мы заглянули в ранее неизведанное место, открывая новые возможности для изучения», — добавила Якобсон-Галан.

Чрезвычайно яркое событие в 55 миллионах световых лет от Земли привлекло внимание международного астрономического сообщества в апреле 2019 года.

«Каждая страна обладающая телескопом повернулась, чтобы взглянуть на этот объект», — вспоминает Якобсон-Галан.

Астрономы были настолько быстры, что многие наблюдали сверхновую всего через десять часов после взрыва. «Взрыв пытается остыть», — пояснила в заявлении Рафаэлла Маргутти из Северо-Западного университета и старший автор исследования. «Он отдает свою энергию, и выброс кальция — эффективный способ сделать это».

Как выяснилось, при взрыве было выброшено огромное количество кальция.

Астрономы поймали это событие как раз вовремя, чтобы сделать вывод, что это было наибольшее количество кальция, которое когда-либо наблюдалось и когда-либо выделялось в результате одного события.