Археологи нашли деревянный Стоунхендж 

Португальские археологи в ходе раскопок в комплексе Пердигос, обнаружили останки древнего монументального сооружения из дерева. Ученые называют его деревянным Стоунхенджем или Вудхенджем.

Ученые считают, что это была грандиозная конструкция из дерева, от которой до наших дней дошел только фундамент, диаметром в 20 метров. По их мнению, это было ритуальное сооружение, которое по конструкции напоминает такие, как встречаются только в Центральной Европе и на Британских островах, как, например, Стоунхендж.

Эта конструкция расположена в центре комплекса Пердигос и отчетливо формирует мегалитический ландшафт, который простирается до возвышенности Монсарас, расположенной на востоке от нее. По мнению исследователей, вход в эту структуру ориентирован на летнее солнцестояние, что говорит о ее космологическом характере.

«Такая астрономическая ориентация входа встречается часто, и она подчеркивает близкую связь между подобными архитектурными сооружениями и неолитическими взглядами на мир» — рассказывает археолог Антониу Валера.

Весь комплекс Пердигос, как считают ученые, активно использовался в доисторических Пиренеях в период между 3400 г. до н.э. и 2000 г. до н.э.