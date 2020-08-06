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Названы причины экзотических молний на Юпитере 

Популярная механика 4 часа назад
Названы причины экзотических молний на Юпитере
Фото: Популярная механика
Чувствительные детекторы помогли астрономам обнаружить странные молнии в неожиданных местах на Юпитере, а также объяснить их необычную природу.
Американские ученые проанализировали данные космического аппарата Juno, который ближе остальных подобрался к Юпитеру, и сообщили о странных грозах слабой интенсивности в верхних слоях атмосферы газового гиганта. Напичканный чувствительными детекторами зонд смог разглядеть молнии, световые сигналы которых были на 2 порядка ниже, чем от вспышек в глубоких слоях атмосферы, которые привыкли видеть ученые.
Работа Хайди Беккер, сотрудницы NASA, и двух представителей Корнелльского университета в Нью-Йорке: Джонатана Лунина и докторанта Юрия Аглямова, опубликована в журнале Nature и показывает, что количество более слабых вспышек на порядок превышает число ярких молний, ранее обнаруженных аппаратами Voyager 1, Galileo и New Horizons.
Увидеть менее интенсивные вспышки прежде мешала непрозрачная атмосфера Юпитера, поэтому без чувствительных детекторов Juno было бы невозможно обнаружить свет от них даже на больших высотах. Грозовая активность в этих слоях атмосферы удивила ученых, ведь капли воды должны замерзать в этих областях. Оказалось, что антифризом служит аммиак: вещество не позволяет воде полностью превратиться в лед. Столкновения капель воды, аммиака и частиц льда приводят к разделению электрического заряда и электрификации облаков, что и является причиной необычных молний на Юпитере.
Аммиачные грозы не похожи ни на один процесс, идущий на Земле, а также полностью меняют представления исследователей о Юпитере и его атмосфере. «Мы не ожидали увидеть молнии в верхних слоях атмосферы. Открытие сразу породило больше вопросов, чем ответов, и показало, что Юпитер имеет гораздо более сложную атмосферу, чем предполагалось», — сказал Аглямов.
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Наука и техника , NASA
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