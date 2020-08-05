Земля разминулась с огромным астероидом

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетел на безопасном расстоянии от Земли, сообщает РИА «Новости»

Как рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, астероид благополучно миновал Землю и полетел дальше по своей орбите. Максимальное сближение астероида и Земли произошло в 20:35 мск.

«Подобные астероиды пролетают каждые две недели — месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите», — заявила она.

В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2137 году.

Диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров — ученые сравнивают его с футбольным полем, средняя длина которого составляет 100 метров.

Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов — астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны. Они считаются потенциально опасными, и за ними ведется пристальное наблюдение.

Как сообщал «Рамблер», в июне с Землей сблизился другой опасный астероид — 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 метров.