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Земля разминулась с большим астероидом 

Вероника Полынина 12 минут назад
Земля разминулась с огромным астероидом
Фото: depositphotos/Paulpaladin
Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетел на безопасном расстоянии от Земли, сообщает РИА «Новости».
Как рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, астероид благополучно миновал Землю и полетел дальше по своей орбите. Максимальное сближение астероида и Земли произошло в 20:35 мск.

«Подобные астероиды пролетают каждые две недели — месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите», — заявила она.

В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2137 году.
Диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров — ученые сравнивают его с футбольным полем, средняя длина которого составляет 100 метров.
Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов — астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны. Они считаются потенциально опасными, и за ними ведется пристальное наблюдение.
Как сообщал «Рамблер», в июне с Землей сблизился другой опасный астероид — 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 метров.
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Наука и техника
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