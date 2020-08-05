Как мошенники с помощью WhatsApp обманывают людей 

Мошенники чаще всего используют названия брендов Google Amazon , WhatsApp и Facebook. Об этом сообщает «Лента.ру».

Некоторое время назад компания — разработчик программных и аппаратных систем Check Point провела исследование о фишинговой активности во втором квартале 2020 года. Согласно его результатам, в ходе мошеннических атак злоумышленники чаще всего использовали названия Google, Amazon, WhatsApp и Facebook. Они имитировали официальные сайты этих компаний с целью кражи персональных данных или платежной информации пользователей.

По 13% фишинговых атак осуществлялись под прикрытием брендов Google и Amazon, по 9% — WhatsApp и Facebook. Почти 15% атак были направлены на смартфоны.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что личные данные (ФИО, номер телефона, государственный регистрационный знак, VIN-код автомобиля и другие) примерно миллиона водителей Москвы и Московской области, актуальные на конец 2019 года, и продаются на одном из специализированных форумов за начальную цену в 1,5 тысячи долларов.