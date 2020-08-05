Астронавты NASA описали посадку Crew Dragon 

Астронавт NASA Боб Бенкен сообщил свои впечатления от посадки космического корабля Crew Dragon. Об этом пишет РИА Новости.

Так, Бенкен сравнил Crew Dragon со зверем.

"При вхождении в атмосферу мы чувствовали себя довольно комфортно, хотя и ощущали себя как внутри зверя", — заявил астронавт.

По словам Бенкена, корабль "ожил" в тот момент, когда немного снизился в атмосфере. Астронавт пояснил, что слышал звуки, похожие на рычание за бортом Crew Dragon. Он также заявил, что чувствовал тряску всем своим телом.

"Я записал их (звуки. — Прим. Ред.), это не звучало как машина, это звучало как зверь, идущий через атмосферу", — пояснил Бенкен.

В момент отделения грузового отсека и выброса тормозных парашютов экипаж почувствовал толчок, похожий на "удар битой по спинке кресла".

"Сюрпризов не было. Корабль вел себя именно так, как ожидалось", — отметил командир Crew Dragon Даг Херли.

Он добавил, что после приводнения экипаж смог воспользоваться бортовым телефоном, связавшись с ЦУП в Хьюстоне.

"Приятно знать, что у следующих экипажей будет возможность связаться с родными, если это будет нужно", — заключил астронавт.

Ранее космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Мексиканском заливе. Приводнение случилось неподалеку от побережья американского штата Флорида.