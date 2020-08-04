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Глава ВОЗ заявил о невозможности уничтожить коронавирус 

Lenta.ru 57 минут назад
Коронавирус невозможно уничтожить
Фото: Reuters
Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что способного уничтожить COVID-19 лекарства не существует. Об этом сообщает агентство Reuters.

«На данный момент "серебряной пули" нет и, возможно, никогда не будет», — заметил Гебрейесус. Руководитель организации заявил об этом во время виртуального брифинга из штаб-квартиры ООН в Женеве (Швейцария). По его словам, избавиться от коронавируса навсегда невозможно, несмотря на большие надежды на эффективную вакцину.

Гебрейесус также отметил, что в данный момент ряд вакцин против заболевания находится на третьем этапе испытаний. Глава ВОЗ призвал все страны неукоснительно соблюдать меры в области здравоохранения, граждан — носить маски, которые, по словам Гебрейсеуса, должны стать символом солидарности во всем мире.
27 июля гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил об ускорении пандемии коронавируса. Гебрейесус уточнил, что в ВОЗ поступили сведения почти о 16 миллионов случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших.
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Наука и техника , ООН , ВОЗ
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