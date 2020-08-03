Раскрыта тайна вымерших мамонтов 

Похолодание, из-за которого вымерли мамонты, было вызвано извержениями вулканов. Об этом сообщается в исследовании американских ученых, опубликованном в научном журнале Science Advances.

Специалисты сделали такой вывод на основе изучения вулканических отложений, обнаруженных в расположенной в холмистой местности Техаса (США) пещеры Холла. Обнаруженные в пещеры древние породы имеют возраст около 20 тысяч лет, этот объект был раскрыт в 2017 году. После серии масштабных извержений вулканов в атмосферу была поднята аэрозольная взвесь, которая препятствовала проникновению солнечных лучей. В итоге в течение пяти лет на планете произошло глобальное похолодание климата.

Ранее ученые полагали, что тайна гибели мамонтов связана с крупным метеоритом, который ударился о Землю около 13 тысяч лет назад. Считалось, что из-за столкновения температура на планете понизилась примерно на три градуса по Цельсию. Кроме мамонтов в результате природной катастрофы погибли некоторые виды лошадей и верблюдов, ранее распространенные в Северной Америке.

В исследовании говорится, что в обнаруженных отложениях были найдены такие элементы, как иридий, рутений, палладий, платина и рений. Подобное соотношение элементов более свойственно продуктам вулканического извержения, чем космическим объектам. При этом глобальное похолодание было вызвано не только извержениями вулканов. Ученые обратили внимание на то, что в этот период также наблюдались понижение температуры океана и увеличение снежного покрова.

Ранее японские ученые заявили, что новый ледниковый период наступит на Земле через сто тысяч лет. Специалисты заметили, что сроки изменения климата зависят от связи колебания количества солнечного света и радиации с изменением угла наклона оси Земли к плоскости орбиты, а также от объемов эмиссии углекислого газа.