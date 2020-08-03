«Микролунки» повысили прочность деталей 

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета создали методы повышения долговечности изделий, которые находятся в условиях повышенных нагрузок. В этом ученым помогли электроэрозионная обработка и аддитивные технологии. Ученые уже запатентовали новую технологию. Исследователи уже получили патент на технологию.

«Изделия специального назначения работают в условиях повышенных нагрузок. Для увеличения их срока службы, нужно обеспечивать постоянное наличие смазки на поверхностях. Для этого на них наносят "микроборозды" — специальный текстурированный рельеф. Так смазывающее вещество не вымывается в процессе работы. Сложность состоит в том, что детали часто делают небольших размеров и из тех материалов, которые сложно обработать. Поэтому с помощью обычных лезвий нанести "борозды" не получится», — объясняет один из разрабочиков, доцент кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Тимур Абляз.

Для решения этой проблемы российские исследователи решили применить технологию электроэрозионной обработки. Она заключается в обработке материала импульсами электрического тока. Такой метод использовался и ранее, но в новой работе исследователи впервые применили сложнопрофильные электроды, синтезированные с помощью 3D-принтера.

Трехмерная печать помогла исследователям получить режущие инструменты. С помощь таких инструментов ученые создали на поверхности деталей необходимый макрорельеф. Кроме того, оказалось, что в процессе обработки получаются невидимые человеческому глазу микролунки — небольшие углубления, похожие по форме на метеоритные кратеры.

Авторы были удивлены, заметив, что новый метод позволяет не только создавать борозды на поверхности материала, но и микрорельеф внутри них. С помощью такого рельефа, по словам авторов, можно будет создать изделия, которые будут хорошо удерживать масло, что продлит срок их службы. Сегодня эту технологию уже используются для создания деталей специального назначения на пермских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.