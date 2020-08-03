Позор!: российский историк обрушился на Маска 

В эфире НСН Понасенков заявил , что Маск — «невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте». Он отметил, что выступления изобретателя на научные темы всегда выглядят «очень позорно».

«Что же касается того, кто построил египетские пирамиды, то их построили древние египтяне. У нас, у ученых, есть вся доказательственная база для этого», — добавил историк.

Как сообщал «Рамблер», 31 июля Илон Маск заявил в Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Предпринимателю ответила министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат. Она пригласила Маска в Египет, чтобы он «изучил тексты о том, как строились пирамиды, а также проверил могилы строителей пирамид».