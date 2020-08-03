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Позор!: российский историк обрушился на Маска 

Вероника Полынина и ещё 2 9 минут назад
Историк Евгений Понасенков назвал главу компании Space X Илона Маска авантюристом после заявления о том, что египетские пирамиды построили инопланетяне.
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В эфире НСН Понасенков заявил, что Маск — «невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте». Он отметил, что выступления изобретателя на научные темы всегда выглядят «очень позорно».

«Что же касается того, кто построил египетские пирамиды, то их построили древние египтяне. У нас, у ученых, есть вся доказательственная база для этого», — добавил историк.

Как сообщал «Рамблер», 31 июля Илон Маск заявил в Twitter, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Предпринимателю ответила министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат. Она пригласила Маска в Египет, чтобы он «изучил тексты о том, как строились пирамиды, а также проверил могилы строителей пирамид».
Наука и техника , Видео , Другое , Евгений Понасенков , Илон Маск
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