В Египте археологи обнаружили статуи древних богов

В ходе специальных археологических работ, которые велись недалеко от древней столицы Мемфиса, в современном городе Мит-Рахина, ученые обнаружили статуи древнеегипетских богинь и фараона Рамзеса II, а также несколько рельефных блоков.

Рамсес II, также известный как Рамсес Великий, правил Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. Его часто называют самым могущественным фараоном в египетской истории, а преемники звали его «Великим предком». Он смог расшить влияние Египта в мире, и при его правлении были построены многие великие памятники архитектуры.

Совсем недавно Министерство туризма и артефактов Египта объявило на своей странице в Facebook, что в ходе археологической работы были обнаружены статуи богинь Хатхор, Сехмет и бога Птаха. Согласно энциклопедии древней истории, Хатхор считалась матерью Бога Солнца Ра, в то время как Сехмет была богиней-воительницей и исцеления. Бог Птах был покровителем ремесленников и архитекторов.

Здесь же были обнаружены каменные блоки Коптской эпохи. Времен, которые были названы в честь этнорелигиозной группы египтян коптов, они датируются примерно IV — VII веками нашей эры.

Доктор Мостафа Вазири, генеральный секретарь Службы древностей Египта, сказал, что блоки указывают на то, что это место было заселено людьми несколько раз в разные эпохи. Раскопки будут продолжаться «до тех пор, пока не будут обнаружены все существующие артефакты».