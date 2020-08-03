Вызов «Роскосмосу». полет Crew Dragon завершился триумфом

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска завершил свой первый пилотируемый полет и успешно вернулся на Землю.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю и приводнился в Мексиканском заливе у берегов Флориды, следует из сообщения компании.

Crew Dragon находился в космосе более 60 дней. Корабль доставил астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена на Международную космическую станцию (МКС). Херли и Бенкен рaботaли нa МКС с соотечественником Крисом Кэссиди и российскими космонaвтaми Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером. Это было первое приводнение aмерикaнского спускaемого корaбля, совершенное зa последние 45 лет. Следующий полет пилотируемого корaбля Crew Dragon к МКС плaнируется провести в конце сентября.

В июле 2020 года главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что Россия теряет рынки для своей космической отрасли.

По его словам, Россия потеряла рынок грузовых запусков, теперь теряет пилотируемые полеты на МКС. В частности, рамках контакта НАСА и «Роскосмоса» с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Стоимость отправки одного человека составляет 90 миллионов долларов. Контракт завершается в октябре 2020 года.

Ионин прогнозировал в эфире НСН, что этот контракт продлят, но уже на бартерной основе — российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские — на «Союзах», денежных контрактов уже не будет, так как политика «Роскосмоса» по отношению к партнерам была недальновидной — он повышал цену на запуск, доведя ее «до безобразной величины».

По его словам, важно понять, за счёт чего США добиваются успеха, и можем ли Россия использовать такой опыт у себя, однако руководство российской космической отраслью не делает ничего для этого.