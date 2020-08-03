Корабль Илона Маска и SpaceX Crew Dragon успешно отстыковался от МКС и приземлился на базу во Флориде. Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Трансляцию на своем сайте вела NASA. Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска стартовал к МКС 30 мая. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Бенкена и Херли.
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
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