Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео 

Вадим Дроздов 12 минут назад
Корабль Илона Маска и SpaceX Crew Dragon успешно отстыковался от МКС и приземлился на базу во Флориде. Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Трансляцию на своем сайте вела NASA. Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска стартовал к МКС 30 мая. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Бенкена и Херли.
Наука и техника , Видео , SpaceX , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Россия изучает возможности внедрения сети 6G
Россия изучает возможности внедрения сети 6G
F-16 из Турции подлетели рискованно близко к Еревану
F-16 из Турции подлетели рискованно близко к Еревану
В США назвали условие для снятия санкций с России
В США назвали условие для снятия санкций с России
Видео
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение