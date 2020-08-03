Россия изучает возможности внедрения сети 6G

"И такие планы тоже есть, но пока на начальном этапе", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по 6G. Министр добавил, что сначала надо развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах. "Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний — производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами", — сказал он.