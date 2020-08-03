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Мантуров: Россия изучает возможности внедрения сети 6G 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Россия изучает возможности внедрения сети 6G
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"И такие планы тоже есть, но пока на начальном этапе", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по 6G. Министр добавил, что сначала надо развивать сеть 5G, а по сетям шестого поколения речь идет о научно-исследовательских работах. "Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний — производителей "железа" и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами", — сказал он.

Российским компаниям нужно от года до трех лет для создания отечественных решений для сетей 5G, добавил министр. "А по 5G имеется полное понимание, мы ждем от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты. С момента принятия решения и отмашки нужно от года до трех лет в зависимости от тех компонентов, которые предусмотрены в данном стандарте", — пояснил Мантуров.
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Наука и техника , Денис Мантуров , Минпромторг , Минкомсвязи РФ , ИТАР-ТАСС
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