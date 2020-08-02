Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илон Маск рассказал о своих мозговых чипах 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Маск рассказал о своих мозговых чипах
Фото: MIKE BLAKE / Reuters
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск рассказал о том, что мозговые чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами привычных частот. Об этом сообщает The Independent.
По словам предпринимателя, конечная цель проекта — налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека с помощью вживленного чипа. Он отметил, что с помощью данной технологии станет возможно прослушивание музыки прямо в голове.
Макс также добавил, что при помощи чипов люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.
Ранее Маск заявил, что чипированные люди смогут контролировать уровень гормонов. По его словам, человек при помощи чипа сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Устройство также позволит пользователю стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.
В мае миллиардер объявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта. Предприниматель пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Последние новости
В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы» В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы» Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани объяснили Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани объяснили
Комментарии 1
Наука и техника , Илон Маск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильтян предупредили о возможном ракетном обстреле
Израильтян предупредили о возможном ракетном обстреле
Crew Dragon начал схождение с орбиты
Crew Dragon начал схождение с орбиты
Депутат Рады приехал в Крым
Депутат Рады приехал в Крым
Предсказан скорый крах человеческой цивилизации
Предсказан скорый крах человеческой цивилизации
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Crew Dragon приводнился у побережья США
00:30
Crew Dragon приводнился у побережья США
Наука и техника Катастрофы
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение