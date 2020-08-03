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Американские ученые назвали главную сложность при лечении COVID-19 

Мир24 и ещё 14 42 минуты назад
Определена главная сложность при лечении COVID-19
Фото: mir24.tv/ / Алан Кациев
Зимой врачи всего мира выявили три симптома коронавируса — высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. Со временем список симптомов пополнился. Некоторые пациенты теряли обоняние и вкус. У кого-то были тошнота или диарея. У кого-то аритмия или сердечный приступ. У кого-то были повреждены почки или печень, головные боли, тромбы, сыпь, отеки или инсульты. У многих вообще не было никаких симптомов.
Теперь ученые подошли к тому, чтобы не только идентифицировать симптомы COVID-19, но и докопаться до его первопричины.

«В течение нескольких часов тысячи новых вирусных клеток готовы заразить еще больше клеток. Хотя SARS-CoV-2 менее смертоносен, чем оригинальный вирус SARS, появившийся в 2002 году, он размножается быстрее. Кроме того, в отличие от атипичной пневмонии, которая в основном поражает легкие, SARS-CoV-2 размножается по всей системе дыхательных путей, в том числе в носу и горле, что делает его очень заразным, как обычная простуда», — говорится в материале, опубликованном в журнале MedicalXpress.

По словам Макса Круммеля, профессора экспериментальной патологии Калифорнийского университета, вирус странен тем, что при всех характеристиках вируса-разрушителя, множество клеток, атакованных им, не умирали. То есть вирус вредит организму, но как вредитель им не рассматривается.
А еще одной проблемой на пути победы над вирусом может стать собственный иммунитет человека. Круммель и коллеги наблюдали за 30 пациентами с коронавирусом и выяснили, что иммунный ответ на вирус может быть настолько сильным, что организм получает тяжелую форму пневмонии.

«Иммунитет реагирует более агрессивно против SARS-CoV-2, чем против вирусов гриппа. Судя по этим данным, легкие пациентов разрушены не одним вирусом, а детритом (продуктом распада тканей) в ходе неудачной иммунологической битвы. Этот странный иммунный ответ может объяснить, почему примерно на 11-й день инфекции COVID-19 у пациентов часто развивается тяжелая пневмония, известная как острый респираторный дистресс-синдром или ОРЗ», — пояснил Круммель.

Ученые пояснили, что слишком сильное или неправильное вмешательство в процесс иммунной борьбы с вирусом чреват тем, что может подорвать иммунную систему человека до такой степени, что она не сможет справиться с инфекцией. Необходимо найти баланс для корректировки собственной реакции организма и внешней помощи вакциной.
Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса протестируют на пожилых и людях с хроническими заболеваниями. Они должны включиться во вторую фазу клинических испытаний.
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Наука и техника , Армия
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