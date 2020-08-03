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Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля 

Российская Газета и ещё 44 44 минуты назад
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля
Фото: Reuters
Американцы Даглас Херли и Роберт Бенкен покинули корабль Crew Dragon, который вечером 2 августа приводнился в Мексиканском заливе. Астронавты прошли медосмотр, после чего их доставили на авиабазу Пенсакола. Экипаж чувствует себя хорошо, рассказали в НАСА.
Напомним, 1 августа Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС и спустя несколько часов совершил посадку на воду у берегов штата Флорида. Первым борт корабля покинул Бенкен, показав в камеру большой палец. "Спасибо за то, что осуществили самую сложную и самую важную часть миссии", — цитирует Херли ТАСС.
Добавим, что в операции по эвакуации астронавтов принимали участие более 40 специалистов НАСА и компании SpaceX, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов.
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Наука и техника , SpaceX , NASA , ИТАР-ТАСС
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