Странные метеориты обнаруживают по всей Земле 

До того, как в нашей Солнечной системе возникли планеты, она была населена планетезималями. Ученые считают, что большинство метеоритов, упавших Землю, являются фрагментами этих планетезималей.

Ученые также считают, что планетезимали либо полностью рассеялись, на ранних этапах своей истории, либо остались не более чем скоплениями камней или обломков.

Но одно из семейств метеоритов, которые были обнаружены по всему земному шару, похоже, возникло из планетезимала, который нарушил эту тенденцию.

Новое исследование показывает, что одно семейство метеоритов, происходит из одного и того же родительского космического тела. И это свидетельствует о том, что космическое тело было одновременно и расплавлено, и скоплением обломков. Для ученых это загадка.

Новое исследование, представляющее эти результаты, названо «Метеоритные доказательства частичной дифференциации и длительной аккреции планетезималей». Ведущий автор — Клара Маурел, аспирант факультета наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института (EAPS). Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Наша система классификации метеоритов предполагает, что ни одно родительское тело не может быть источником как расплавленных (хондритных), так и нерасплавленных (ахондритных) метеоритов. Это вытекает из нашего понимания того, как образуются планетезимали.

Модели показывают, что они образуются почти мгновенно, что предотвращает их расплавление.

Давно выдвигается гипотеза о том, что планетезимали могут быть дифференцированы как на расплавленные, так и на нерасплавленные, но доказательства найти сложно.

Но в этом исследовании ученые нашли подтверждение. Планетезималей могло быть больше, чем мы предпологали. По словам группы исследователей, материнское тело редкой группы метеоритов, обнаруженных на Земле, должно быть дифференцировано, с расплавленными и нерасплавленными слоями.

У этого также было жидкое металлическое ядро. И это ядро ​​создавало мощное магнитное поле.