Выяснилось происхождение палласитов 

Появление этих метеоритов стало результатом серии космических столкновений, произошедших 4,5 миллиарда лет назад.

К такому выводу пришли ученые из университетов Мюнхена Байройта и Лондона, симулировав в ходе экспериментов с высоким давлением возникновение всех известных видов палласитов. Как считают авторы исследования, сначала в результате этих столкновений железо из небольших метеоритов смешалось с богатыми оливином материалами в мантии более крупных астероидов. Затем, по прошествии миллиардов лет, уже совсем другие метеориты выбивали части этой смеси с поверхности, отправляя их в космическое пространство.

Некоторые из этих частей в конечном итоге попали на Землю, где и получили название «палласиты» — по имени академика П. С. Палласа, описавшего первый такой метеорит, найденный в 1749 году в 200 километрах от Красноярска. История происхождения палласитов, раскрытая теперь немецкими и британскими учеными, объясняет необычную и привлекательную структуру этих камней — они состоят из зелено-коричневых кристаллов оливина вплавленных в железо и никель.

Расположение различных материалов в одном метеорите и возникающую отсюда структуру ученые называют текстурой, и найденные на Земле палласиты демонстрируют множество таких текстур. По словам авторов исследования, они впервые смогли в лабораторных условиях воссоздать все известные текстуры палласитов.

Для этого были использованы два мощных пресса высокого давления — один, расположенный в Баварском геологическом институте, а второй — в Техническом университете Мюнхена. «С помощью этих инструментов мы можем очень реалистично симулировать процессы, которые привели к возникновению метеоритов, астероидов и планет, — говорит одна из авторов исследования Даниэла Сильва Соуза из Университета Байройта. — Чтобы объяснить, как столкновение астероидов привело к появлению палласитов, мы воспроизвели давление и температуру, которые были во время этих процессов: образцы оливина и железа мы поместили под давление в один гигапаскаль при температуре в 1300 °C.