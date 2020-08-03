Обнаружено неожиданное проявление COVID-19

Джули Фишер — медсестра, которая ухаживала за пациентами с COVID-19, составила свой список симптомов, большинство из которых уже известны и названы специалистами. В марте женщина сама заболела и через несколько недель после выздоровления заметила, что начала терять волосы.

«Когда я принимала душ, то стала замечать, что из меня просто клочьями лезут волосы. Сначала я думала, что это из-за дешевого шампуня, но вскоре стало очевидно, что это не шампунь», — рассказала она порталу WebMD.

Фишер потеряла так много волос, что забеспокоилась о здоровье щитовидной железы — коронавирус может быть опасен и для этого органа. Она обратилась к врачу и коллегам из чата врачей и медсестер, которые работали с пациентами-носителями вируса. Оказалось, облысение — один из симптомов, который проявился и у других людей.

Американская академия дерматологии утверждает, что выпадение волос может быть вызвано генетикой, возрастом, гормональным дисбалансом, другими заболеваниями и лекарствами и, конечно же, стрессом.

Эксперты говорят, что тип облысения, который имеет большинство пациентов с COVID-19, называется telogen effluvium, временная форма потери волос, вызванная физическим или эмоциональным стрессом, высокой температурой, болезнью или потерей веса более чем на 10 кг. Этот эффект приводит к выпадению волом на всем волосяном покрове головы, не только на макушке, как у мужчин, и число выпавших волос значительно больше 50-100, которые люди обычно теряют ежедневно.

«В жизненном цикле волос есть три момента. До 90% массы волос растут постоянно, 5% находятся в фазе покоя, а до 10% выпадают. Когда вы пережили сильный стресс, шок, до 50% ваших волос могут выпасть. Это происходит постоянно, но не так заметно из-за циклов роста. А потрясение в организме ускоряет процесс потери волос и кажется, что все происходит резко и быстро», — пояснила Сара Хоган, доктор медицинских наук, преподаватель медицинских наук в Медшколе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, напомнив, что через 3-5 месяцев после сильной болезни пациенты часто замечают потерю волос.

Хоган напомнила, что кроме физиологических последствий коронавируса, люди теряют работу, сталкиваются с большой неопределенностью в плане доходов и благосостояния — все это провоцирует стресс и тоже может стать причиной облысения.

Эксперты признают, трудно понять, почему одни переболевшие теряют волосы, а другие нет. Вероятно, выпадение волос случается с теми, кто предрасположен к этому или в чьем волосяном цикле заложена подобная реакция. Но как это выявить и предотвратить пока неизвестно.

Доктор Хоган говорит, что в большинстве случаев это не постоянное явление. В течение 4-6 месяцев рост волос приходит в норму. Также она призывает активнее снижать уровень стресса и работать над гармонизацией состояния и мыслей.

«Я напоминаю пациентам, что волосы не имеют существенного значения для вашего долгосрочного выживания. Что действительно важно, так это то, что вы прошли через очень напряженную ситуацию, вы и ваше тело преодолеваете ее. Нужно дать себе немного времени на восстановление», — заключила Хоган.

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