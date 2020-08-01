Microsoft может купить сервис TikTok 

TikTok перейдёт во владение Microsoft, чтобы избежать блокировки в США. Согласно изданиям The New York Times и Reuters, китайская компания ByteDance, владеющая видеосервисом TikTok, согласилась продать американскую долю в подразделении приложения.
Ранее ByteDance пыталась сохранить основную долю в собственном приложении, но США не согласились с такими условиями. Microsoft же будет отвечать за защиту всех пользовательских данных в США — ежемесячная аудитория TikTok в штатах составляет 80 миллионов человек.
Также некоторым инвесторам ByteDance, базирующимся в Соединённых Штатах, может быть предоставлена возможность приобрести небольшие доли в бизнесе. Пока данная информация находится на уровне слухов, а на запрос журналистов не ответили ни в Белом доме, ни в ByteDance.
Ранее Дональд Трамп заявил, что запретит работу приложения TikTok на территории Соединённых Штатов. Администрация президента считает, что TikTok может угрожать национальной безопасности США: данные американских пользователей якобы могут оказаться в руках китайских властей. Госсекретарь Майк Помпео ещё в начале июля заявлял, что власти рассматривают возможность его запрета.