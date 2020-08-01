Microsoft может купить сервис TikTok 

TikTok перейдёт во владение Microsoft , чтобы избежать блокировки в США . Согласно изданиям The New York Times и Reuters, китайская компания ByteDance, владеющая видеосервисом TikTok, согласилась продать американскую долю в подразделении приложения.

Ранее ByteDance пыталась сохранить основную долю в собственном приложении, но США не согласились с такими условиями. Microsoft же будет отвечать за защиту всех пользовательских данных в США — ежемесячная аудитория TikTok в штатах составляет 80 миллионов человек.

Также некоторым инвесторам ByteDance, базирующимся в Соединённых Штатах, может быть предоставлена ​​возможность приобрести небольшие доли в бизнесе. Пока данная информация находится на уровне слухов, а на запрос журналистов не ответили ни в Белом доме, ни в ByteDance.