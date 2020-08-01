В TikTok ответили на угрозы Трампа 

Генеральный менеджер американского сегмента TikTok Ванесса Паппас ответила на угрозы президента Соединённых Штатов о запрете социальной сети. Она заявила, что компания не планирует уходить с рынка США.

Её заявление было опубликовано в видеоформате в Twitter организации.

Я хочу сказать вам, миллионам американцев, которые ежедневно пользуются TikTok, приносят своё творчество и радуют нас каждый день.

Мы не планируем никуда уходить, — подчеркнула она.

Представитель TikTok поблагодарила пользователей за поддержку. Она рассказала, что в американском представительстве компании уже работают 1,5 тысячи человек, а в ближайшие три года их число должно вырасти до 10 тысяч. При этом руководство организации стремится обеспечивать наибольшую безопасность своим пользователям.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok. По его словам, сейчас рассматриваются разные меры, направленные против приложения. Трамп отметил, что у него есть «пара вариантов» действий с соцсетью.