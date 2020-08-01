Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В TikTok ответили на угрозы Трампа 

News.ru и ещё 12 2 часа назад
В TikTok ответили на угрозы Трампа
Фото: unsplash.com
Генеральный менеджер американского сегмента TikTok Ванесса Паппас ответила на угрозы президента Соединённых Штатов о запрете социальной сети. Она заявила, что компания не планирует уходить с рынка США.
Её заявление было опубликовано в видеоформате в Twitterорганизации.

Я хочу сказать вам, миллионам американцев, которые ежедневно пользуются TikTok, приносят своё творчество и радуют нас каждый день.

Мы не планируем никуда уходить, — подчеркнула она.

Представитель TikTok поблагодарила пользователей за поддержку. Она рассказала, что в американском представительстве компании уже работают 1,5 тысячи человек, а в ближайшие три года их число должно вырасти до 10 тысяч. При этом руководство организации стремится обеспечивать наибольшую безопасность своим пользователям.
Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok. По его словам, сейчас рассматриваются разные меры, направленные против приложения. Трамп отметил, что у него есть «пара вариантов» действий с соцсетью.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
News.ru: последние новости
Россияне в августе увидят сближение Луны с тремя планетами Россияне в августе увидят сближение Луны с тремя планетами Дату нового пуска ракеты Ariane 5 объявят 3 августа Дату нового пуска ракеты Ariane 5 объявят 3 августа Microsoft намерена купить TikTok Microsoft намерена купить TikTok
Комментарии
Наука и техника , Интернет , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Звезда «Интернов»: «Никому не интересен упавший»
Звезда «Интернов»: «Никому не интересен упавший»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Пока вы спали: страна-основатель ЕС требует выхода
Пока вы спали: страна-основатель ЕС требует выхода
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение