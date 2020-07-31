Создана программа для поиска идеальной работы 

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn создала программу для поиска идеальной работы. Система с искусственным интеллектом (ИИ) может по навыкам и опыту соискателя определить лучшего работодателя для него. Это повышает вероятность ответа со стороны нанимателя.

Система пытается спроецировать вероятность «положительного ответа работодателя» в зависимости от конкретного соискателя. В качестве положительного ответа могут выступать просмотр профиля соискателя, отправка сообщения ему, приглашение на собеседование и т.д.

Система переобучается каждые несколько недель, а персонализированные модели в ней и того чаще. Постоянно изучаются варианты взаимодействия работодателей с соискателями.

Программа работает так: если вы работодатель, то в списке кандидатов система подсветит того пользователя, который лучшего всего подходит для конкретной работы.