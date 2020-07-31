Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создана программа для поиска идеальной работы 

Ferra.ru 1 час назад
Создана программа для поиска идеальной работы
Фото: Ferra.ru
Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn создала программу для поиска идеальной работы. Система с искусственным интеллектом (ИИ) может по навыкам и опыту соискателя определить лучшего работодателя для него. Это повышает вероятность ответа со стороны нанимателя.
Система пытается спроецировать вероятность «положительного ответа работодателя» в зависимости от конкретного соискателя. В качестве положительного ответа могут выступать просмотр профиля соискателя, отправка сообщения ему, приглашение на собеседование и т.д.
Система переобучается каждые несколько недель, а персонализированные модели в ней и того чаще. Постоянно изучаются варианты взаимодействия работодателей с соискателями.
Программа работает так: если вы работодатель, то в списке кандидатов система подсветит того пользователя, который лучшего всего подходит для конкретной работы.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Ferra.ru: последние новости
Ученые обнаружили способность ботокса уменьшать депрессию Ученые обнаружили способность ботокса уменьшать депрессию Новые часы Apple будут измерять кислород в крови Новые часы Apple будут измерять кислород в крови Названо количество часов жизни коронавируса в воде Названо количество часов жизни коронавируса в воде
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
«Сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины»
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Шнуров высказался о Дегтяреве
Шнуров высказался о Дегтяреве
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение