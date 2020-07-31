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Новые часы Apple будут измерять кислород в крови 

Ferra.ru 1 час назад
Новые часы Apple будут измерять кислород в крови
Фото: Ferra.ru
Источники сообщили, что новые часы Apple Watch Series 6 будут измерять кислород в крови. Их запуск ожидается позже в 2020 году.
Как пишет MacRumors, ссылаясь на DigiTimes, часы получат биодатчики, которые смогут мониторить показатели сна, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и фиксировать мерцательную аритмию. Также устройство оснастят акселерометром и гироскопом. Это якобы позволит часам лидировать в точности измерений среди носимых устройств.
Источники рассказали, что ‌Apple Watch‌ следующего поколения создаются в тесном сотрудничестве с тайваньской компанией ASE Technology.
Ранее утечки кода iOS 14 уже указывали на то, что ‌Apple Watch‌ смогут мониторить уровень кислорода в крови. Часы будут показывать уведомления, если уровень насыщенности будет слишком низким. Снижение данного показателя может свидетельствовать о проблемах с сердцем или лёгкими.
Стоит отметить, что часы других марок уже предлагают такую функцию.
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Наука и техника , Гаджеты
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