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Microsoft может купить TikTok 

Rambler News Service и ещё 9 1 час назад
Microsoft может купить TikTok
Фото: www.tiktok.com
Компания Microsoft ведет переговоры о покупке китайского cервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

«Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok — приложения, которое принадлежит китайцам, рассказал человек, знакомый с ходом переговоров», — говорится в заметке.

Газета отмечает, что ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил о возможных мерах Вашингтона по блокировке TikTok на американской территории. TikTok принадлежит китайской интернет-компании ByteDance, стоимость которой оценивается в $100 млрд 31 июля Reuters сообщило, что инвесторы оценивают стоимость TikTok в $50 млрд
В свою очередь, Bloomberg сообщает, что Microsoft рассматривает покупку лишь американского бизнеса TikTok. По словам источников агентства, Трамп собирается объявить о решении, которое будет направлено на то, чтобы ByteDance лишилась контроля над операциями TikTok в США. Ранее, в начале июля, госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News заявлял, что американские власти всерьёз рассматривают возможность введения ограничения доступа к социальной сети TikTok на территории страны в связи с ее возможным использованием правительством Китая в целях слежки и пропаганды.
До этого, в конце июня, правительство Индии приняло решение о блокировке TikTok и еще 58 китайских приложений из-за сохранения напряженности на границе с Китаем. Комментируя решение о блокировке, в TikTok отмечали, что соцсеть соблюдает все законы Индии и не передаёт данные своих пользователей каким-либо иностранным государствам.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Дональд Трамп , Microsoft , Bloomberg , Fox News , Reuters , New York Times , США
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