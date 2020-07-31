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Эксперимент опроверг возможность «эффекта бабочки» 

Naukatv.ru и ещё 1 2 часа назад
Возможность «эффекта бабочки» опровергли
Фото: Naukatv.ru
Непреднамеренные последствия путешествий во времени, известные как «эффект бабочки», могут иметь значение в научной фантастике, но не в физике, доказали ученые.
«Эффект бабочки» — свойство некоторых хаотичных систем, состоящее в том, что незначительное влияние на систему может иметь значительные и непредсказуемые последствия, в том числе и в совершенно другом месте)
Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США создали симуляцию с использованием квантового компьютера IBM-Q.

«На квантовом компьютере нет проблем с имитацией эволюции в обратном порядке или симуляцией запуска процесса в направлении прошлого», — говорит физик-теоретик Николай Синицын.

Оказалось, что небольшой сцены, состоящей из коррелированных квантовых состояний, достаточно, чтобы воспроизвести события с крошечными изменениями и понять, что изменится.

«Таким образом мы можем увидеть, что происходит со сложным квантовым миром, если мы путешествуем назад во времени, вносим небольшие изменения и возвращаемся. Мы обнаружили, что наш мир остается, что означает, что в квантовой механике нет эффекта бабочки», — говорит Синицын. «Повреждение не увеличивается в процессе декодирования», — добавляет коллега Синицына Бин Ян.

«Мы обнаружили, что понятие хаоса в классической физике и квантовой механике должно пониматься по-разному», — подчеркнул Синицын.

Ранее ученые нашли доказательства, что до нашей Вселенной существовала еще одна.
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Наука и техника , Наука , Николай Синицын , США
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