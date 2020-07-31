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Трамп пригрозил запретить TikTok 

Lenta.ru и ещё 8 22 минуты назад
Трамп пригрозил запретить TikTok
Фото: depositphotos.com
Президент США Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok. По его словам, в настоящее время рассматриваются разные меры против приложения, передает РИА Новости.

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи. Есть пара вариантов. Посмотрим, что будет», — сказал американский лидер.

О планах запретить в США TikTok ранее сообщал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял.

« [Вы можете установить TikTok], если вас не смущает, что личные данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая», — сказал Помпео.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста.
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Наука и техника , Азия , В мире , Интернет , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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