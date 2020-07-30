Учёные смогли «стереть» неприятные воспоминания людям

Во время трансчерепной магнитной стимуляции специалисты использовали магнитные сигналы разной частоты. Это позволяло повышать или понижать активность разных частей головного мозга. В сущности, эти сигналы порождают импульсы электричества, меняющие характер работы нервных клеток в определённой области.

Учёные объяснили, что когда воспроизводится то или иное воспоминание, оно некоторое время находится в состоянии, при котором его можно изменить. Исследователи выяснили, что эта фаза протекает в одном из регионов префронтальной коры. На него можно воздействовать с помощью ТМС. В эксперименте учёные попробовали «стереть» у добровольцев неприятное воспоминание, полученное специально во время опыта (удар электрошоком). Эксперимент прошёл успешно.